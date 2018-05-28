"Тоттенхэм" нацелился на игрока сборной США

Теги тоттенхэмборуссия дортмундкристиан пулишич

"Тоттенхэм" нацелился на игрока сборной США

"Тоттенхэм" нацелился на полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в приобретении 19-летнего американца лично заинтересован главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.

Также подписание вингера поддерживает президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви, который видит в этом трансфере перспективу выхода на рынок США.

Напомним, что "Боруссия" оценивает Пулишича в 57 миллионов евро.

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