"Тоттенхэм" нацелился на лидера "Валенсии"

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"Тоттенхэм" нацелился на лидера "Валенсии"

"Тоттенхэм" нацелился на полузащитника "Валенсии" Жоффрея Кондогбия, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "шпоры" намерены купить 25-летнего француза в текущее трансферное окно.

Стоит отметить, что в контракте Кондогбия с "Валенсией" прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

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