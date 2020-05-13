"Тоттенхэм" нацелился на лучшего бомбардира Серии А

Теги интер миланчиро иммобилелациотрансферы

"Тоттенхэм" нацелился на лучшего бомбардира Серии А

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает Football London, "шпоры" хотят приобрести 30-летнего итальянца из-за того, что Харри Кейн пропустил большую часть сезона из-за повреждения и ему нужно время для восстановления формы.

Иммобиле лидирует в бомбардирской гонке Серии А этого сезона, забив 27 голов. Всего в этом сезоне на его счету 30 голов и 8 ассистов в 33 играх.

Отметим, что трансферная стоимость Иммобиле оценивается в 40 миллионов евро.

Читайте также: "Тоттенхэм" нацелился на капитана "Саутгемптона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" хочет договориться о трансфере Лаутаро Мартинеса до конца месяца

"Барселона" хочет договориться о трансфере Лаутаро Мартинеса до конца месяца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов