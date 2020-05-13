"Тоттенхэм" нацелился на лучшего бомбардира Серии А

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает Football London, "шпоры" хотят приобрести 30-летнего итальянца из-за того, что Харри Кейн пропустил большую часть сезона из-за повреждения и ему нужно время для восстановления формы.

Иммобиле лидирует в бомбардирской гонке Серии А этого сезона, забив 27 голов. Всего в этом сезоне на его счету 30 голов и 8 ассистов в 33 играх.

Отметим, что трансферная стоимость Иммобиле оценивается в 40 миллионов евро.

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