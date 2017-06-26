"Тоттенхэм" нацелился на молодого полузащитника "Барселоны"

"Тоттенхэм" заинтересован в хавбеке "Барселоны" Карлесе Аленье, сообщает AS.

По сведениям издания, на трансфере настаивает коуч "шпор" Маурисио Почеттино. Сообщается, что Почеттино имел телефонный разговор с футболистом, в ходе которого обещал ему больше игрового времени.

Соглашение Аленьи с "Барселоной" рассчитано до лета 2018 года. Клаусула игрока составляет 3 миллиона евро, однако в июле она вырастет до 12 миллионов.

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