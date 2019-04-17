"Тоттенхэм" нацелился на молодую звезду "Фулхэма"

"Тоттенхэм" намерен приобрести этим летом полузащитника "Фулхэма" Райана Сессеньона. Об этом информирует The Sun.

По данным источника, в 18-летнем англичанине заинтересован главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Сессеньона также хотят приобрести "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

"Фулхэм" готов расстаться с игроком за 58 миллионов евро.

Сессеньон - воспитанник "Фулхэма". За основную команду он дебютировал в 2016 году. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 34 матчах, забив 2 гола и сделав 6 асссистов.

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