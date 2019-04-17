"Тоттенхэм" нацелился на молодую звезду "Фулхэма"

Теги тоттенхэмфулхэмрайан сессеньонтрансферы

"Тоттенхэм" нацелился на молодую звезду "Фулхэма"

"Тоттенхэм" намерен приобрести этим летом полузащитника "Фулхэма" Райана Сессеньона. Об этом информирует The Sun.

По данным источника, в 18-летнем англичанине заинтересован главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Сессеньона также хотят приобрести "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ

"Фулхэм" готов расстаться с игроком за 58 миллионов евро. 

Сессеньон - воспитанник "Фулхэма". За основную команду он дебютировал в 2016 году. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 34 матчах, забив 2 гола и сделав 6 асссистов. 

Не пропустите: Хет-трик Моуры помог "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд"  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Облак заключил новый контракт с "Атлетико"

Облак заключил новый контракт с "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 33 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
Полная таблица

топ-5 тегов