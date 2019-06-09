"Тоттенхэм" нацелился на "нового Канте" из чемпионата Франции

"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле, сообщает The Sport Review.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 56 миллионов евро. Впрочем, лионцы хотят получить за футболиста, которого называют "новым Н'Голо Канте" не менее 78 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Барселоны".

В минувшем сезоне 22-летний Ндомбеле провел за "Лион" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.

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