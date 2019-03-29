"Тоттенхэм" нацелился на одного из лидеров "Аякса"

Хавбек "Аякса" Хаким Зийех попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

По сведениям The Guardian, "шпоры" видят в 26-летнем игроке идеальную замену Кристиану Эриксену, который летом может покинуть клуб. Отметим, что Эриксен прибыл в "Тоттенхэм" также из "Аякса".

Ранее сообщалось, что на Зийеха также претендует "Челси".

В этом сезоне Зийех провел 37 матчей, в которых отметился 18 голами и 20 ассистами.

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