"Тоттенхэм" нацелился на одного из лидеров "РБ Лейпциг"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к австрийскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Марселю Забитцеру, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб оценивает футболиста в 50 миллионов евро. На приобретении игрока настаивает лично главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

26-летний Забитцер выступает за "РБ Лейпциг" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за "быков" 35 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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