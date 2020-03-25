"Тоттенхэм" нацелился на одного из лидеров "РБ Лейпциг"
"Тоттенхэм" проявляет интерес к австрийскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Марселю Забитцеру, сообщает Bild.
По сведениям издания, немецкий клуб оценивает футболиста в 50 миллионов евро. На приобретении игрока настаивает лично главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.
26-летний Забитцер выступает за "РБ Лейпциг" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за "быков" 35 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|О
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|27
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|14
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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