"Тоттенхэм" нацелился на основного игрока "Милана"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к швейцарскому защитнику "Милана" Рикардо Родригесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Впрочем, агент футболиста Джанлука Ди Доменико пока эту информацию не подтверждает: "Информация о том, что Родригес уходит из "Милана" является неверной. Я не вел никаких переговоров с "Тоттенхэмом". Я могу подтвердить, что Родригес интересен известным клубам и в этом нет ничего удивительного после его успешной игры на Чемпионате Мира-2018. Но ничего конкретного я пока сказать не могу".

В минувшем сезоне 25-летний Родригес провел за "Милан" 47 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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