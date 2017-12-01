"Тоттенхэм" нацелился на полузащитника "Вест Хэма"

Теги вест хэм юнайтедтоттенхэммануэль лансини

"Тоттенхэм" нацелился на полузащитника "Вест Хэма"

Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает ESPN.

По сведениям издания, на приобретении 24-летнего аргентинца настаивает главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.

В этом сезоне Лансини сыграл за "Вест Хэм" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи. 

Не пропустите: Летом "Тоттенхэм" рискует потерять трех своих звезд. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
Полная таблица

топ-5 тегов