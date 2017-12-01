"Тоттенхэм" нацелился на полузащитника "Вест Хэма"

Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает ESPN.

По сведениям издания, на приобретении 24-летнего аргентинца настаивает главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.

В этом сезоне Лансини сыграл за "Вест Хэм" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

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