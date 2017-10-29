"Тоттенхэм" нацелился на Шоу

"Тоттенхэм" хочет подписать защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, сообщает Futnsoccer.

По информации ресурса, на трансфере игрока настаивает коуч "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который ранее лестно отзывался о футболисте.

Ориентировочная сумма сделки составляет 35 миллионов евро.

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