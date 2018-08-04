"Тоттенхэм" нацелился на Симеоне

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"Тоттенхэм" нацелился на Симеоне

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на форварда "Фиорентины" Джованни Симеоне, сообщает британская пресса.

В 23-летнем аргентинце "шпоры" видят хорошего кандидата на усиление атакующей линии команды.

В прошлом сезоне Симеоне сыграл за "Фиорентину" 40 матчей, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

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