"Тоттенхэм" нацелился на Стракошу

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"Тоттенхэм" нацелился на Стракошу

"Тоттенхэм" заинтересован в покупке вратаря "Лацио" Томаса Стракоши.

По сведениям Il Messaggero, "шпоры" видят в албанском голкипере замену Уго Льорису. Римский клуб оценивает своего голкипера в 40 миллионов евро.

Напомним, что прошлым летом "Лацио" не отпустил Стракошу в "Ливерпуль" за 30 миллионов евро.

Соглашение вратаря с клубом действует до 2022 года. В этом сезоне на его счету 34 матча, из них в 9 он сохранил ворота "сухими".

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