"Тоттенхэм" нацелился на Сусо

Хавбек "Милана" Сусо попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, "шпоры" отправили запрос по трансферу игрока, однако "россонери" пока ничего не ответили. Сообщается, что футболист также не заинтересован в переходе в "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне Сусо провел 37 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

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