"Тоттенхэм" нацелился на Сусо

Теги тоттенхэмсусомилан

"Тоттенхэм" нацелился на Сусо

Хавбек "Милана" Сусо попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, "шпоры" отправили запрос по трансферу игрока, однако "россонери" пока ничего не ответили. Сообщается, что футболист также не заинтересован в переходе в "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне Сусо провел 37 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Читайте также: "Тоттенхэм" нашёл замену Уокеру в "Порту". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов