"Тоттенхэм" нацелился на талантливого датчанина

Теги тоттенхэмкопенгагентрансферыроберт сков

"Тоттенхэм" нацелился на талантливого датчанина

"Тоттенхэм" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Копенгагена" Роберту Скову, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также игрок входит в сферу интересов "Вест Хэма", "Уотфорда" и "Вулверхэмптона".

В нынешнем сезоне 22-летний Сков провел 38 матчей за "Копенгаген" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Кейн принял важное решение о своем будущем. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Солари высказался о возможном возвращении в клуб Моуринью

Солари высказался о возможном возвращении в клуб Моуринью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов