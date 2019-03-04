"Тоттенхэм" нацелился на талантливого датчанина

"Тоттенхэм" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Копенгагена" Роберту Скову, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также игрок входит в сферу интересов "Вест Хэма", "Уотфорда" и "Вулверхэмптона".

В нынешнем сезоне 22-летний Сков провел 38 матчей за "Копенгаген" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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