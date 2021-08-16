"Тоттенхэм" нацелился на вингера "Кальяри"

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"Тоттенхэм" нацелился на вингера "Кальяри"

Фото инстаграм Наитана Нандеса

Атакующий полузащитник "Кальяри" Наитан Нандес стал трансферной целью лондонского "Тоттенхэма".

По информации Sky Sport Italia, "шпоры" уже сделали запрос касательно трансфера 25-летнего футболиста.

Сам уругваец готов этим летом сменить команду на более статусную.

В прошлом сезоне Нандес сыграл за "Кальяри" 34 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

Не пропустите: "Тоттенхэм" близок к подписанию защитника "Фиорентины". | http://soccernews.ru
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