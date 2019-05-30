"Тоттенхэм" нацелился на вингера сборной Нидерландов

Лондонский "Тоттенхэм" хочет купить вингера ПСВ и сборной Нидерландов Стивена Бергвейна, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпоры" летом поборются с "Манчестер Юнайтед" за 21-летнего футболиста.

Потенциальному покупателю придётся заплатить за перспективного голландца не менее 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Бергвейн сыграл за ПСВ 41 матч, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.

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