"Тоттенхэм" нацелился на воспитанника "Манчестер Сити"

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении игрока "Ливерпуля" Дэниела Старриджа, передает Mirror.

По информации издания, лондонский клуб намерен купить 29-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Его контракт с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2019 года, поэтому, скорее всего, "шпоры" приобретут игрока бесплатно. Однако "Ливерпуль" пока не принял решение по будущему Старриджа.

Игрок воспитывался в академии "Манчестер Сити". В "Ливерпуль" перешёл в январе 2013 года из "Челси" за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Старридж участвовал в 13 матчах и отметился двумя голами.

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