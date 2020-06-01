"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Атлетико"

Защитник мадридского "Атлетико" Стефан Савич стал трансферной целью "Тоттенхэма", сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, "шпоры" видят в 29-летнем черногорце замену для Яна Вертонгена.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью уже одобрил покупку центрбека "матрасников". Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Савич сыграл за "Атлетико" только 19 матчей и забил 1 гол.

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