"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Гранады"

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"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Гранады"

Фото инстаграм Домингуша Дуарте

Центральный защитник "Гранады" Домингуш Дуарте может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Express, заполучить 26-летнего футболиста хочет лондонский "Тоттенхэм".

Рыночная стоимость португальца оценивается в 12 миллионов евро.

Дуарте выступает за "Гранаду" с лета 2019 года, сыграл 82 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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