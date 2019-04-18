"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Лацио"

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"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Лацио"

Защитник "Лацио" Луис Фелипе привлёк внимание лондонского "Тоттенхэма", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, скауты "шпор" уже несколько раз просматривали 22-летнего футболиста.

В бразильце главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино видит замену для Тоби Алдервейрелда, который может покинуть клуб.

В текущем сезоне Фелипе сыграл за "Лацио" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с "орлами" рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.

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