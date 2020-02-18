"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также на игрока претендует "Эвертон".

В нынешнем сезоне Смоллинг выступает за "Рому" на правах аренды. Римляне могут выкупить трансфер англичанина за 20 миллионов евро, но не готовы платить такую сумму.

В этом сезоне 30-летний Смоллинг провел за "Рому" 24 поединка во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2022 года.

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