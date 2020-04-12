"Тоттенхэм" нацелился на защитника ПСЖ

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"Тоттенхэм" нацелился на защитника ПСЖ

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к бельгийскому защитнику ПСЖ Томасу Менье, сообщает 90min.

По сведениям издания, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении игрока настаивает главный тренер "шпор" Жозе Моуринью. Бельгиец может достаться лондонцам бесплатно, так как его контракт с ПСЖ истекает летом 2020 года. Также игроком интересуется дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне 28-летний Менье провел за ПСЖ 27 поединков во всех турнирах, отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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