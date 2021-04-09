"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Саутгемптона"

Фото инстаграм Янника Вестергора

Центральный защитник "Саутгемптона" Янник Вестергор может летом оказаться в более статусном клубе.

По информации Express, купить 28-летнего футболиста хочет лондонский "Тоттенхэм".

Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью считает, что датчанин способен усилить оборону его команды.

В текущем сезоне Вестергор сыграл за "Саутгемптон" 23 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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