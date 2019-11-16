"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Вест Бромвича"

Теги тоттенхэмкристал пэласвест бромвич альбионнатан фергюсонтрансферы

"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Вест Бромвича"

Защитник "Вест Бромвича" Натан Фергюсон стал трансферной целью лондонского "Тоттенхэма", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "шпоры" видят в 19-летнем футболисте долгосрочное усиление правого фланга обороны.

Конкуренцию "Тоттенхэму" составит "Кристал Пэлас", который с лета ищет замену Аарону Уан-Биссаке.

"Вест Бромвич" готов продать Фергюсона уже зимой, поскольку по окончании сезона у него истекает контракт с клубом.

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