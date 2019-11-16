"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Вест Бромвича"

Защитник "Вест Бромвича" Натан Фергюсон стал трансферной целью лондонского "Тоттенхэма", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "шпоры" видят в 19-летнем футболисте долгосрочное усиление правого фланга обороны.

Конкуренцию "Тоттенхэму" составит "Кристал Пэлас", который с лета ищет замену Аарону Уан-Биссаке.

"Вест Бромвич" готов продать Фергюсона уже зимой, поскольку по окончании сезона у него истекает контракт с клубом.

Не пропустите: Агент Бэйла ищет форварду клуб в АПЛ. | http://soccernews.ru