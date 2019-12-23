"Тоттенхэм" начал официальное расследование расистского инцидента с участием Рюдигера
"Тоттенхэм" выступил с официальным заявлением касательно проявления расизма со стороны фанатов команды в адрес защитника "Челси" Антонио Рюдигера.
"Клуб начал официальное расследование. Расизм неприемлем в любой форме, и мы не потерпим его проявления на стадионе. Серьёзно относимся к подобному и готовы применить самые жёсткие санкции", - говорится в заявлении "шпор".
Напомним, что фанаты "Тоттенхэма" изображали жесты обезьян. Рюдигер пожаловался арбитру на поведение болельщиков, в результате чего матч на некоторое время приостанавливался.
Лондонское дерби завершилось победой "Челси" со счётом 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12