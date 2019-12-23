"Тоттенхэм" начал официальное расследование расистского инцидента с участием Рюдигера

Теги тоттенхэмчелсиантонио рюдигер

"Тоттенхэм" начал официальное расследование расистского инцидента с участием Рюдигера

"Тоттенхэм" выступил с официальным заявлением касательно проявления расизма со стороны фанатов команды в адрес защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

"Клуб начал официальное расследование. Расизм неприемлем в любой форме, и мы не потерпим его проявления на стадионе. Серьёзно относимся к подобному и готовы применить самые жёсткие санкции", - говорится в заявлении "шпор".

Напомним, что фанаты "Тоттенхэма" изображали жесты обезьян. Рюдигер пожаловался арбитру на поведение болельщиков, в результате чего матч на некоторое время приостанавливался.

Лондонское дерби завершилось победой "Челси" со счётом 2:0.

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