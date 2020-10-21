"Тоттенхэм" намерен досрочно вернуть Жедсона "Бенфике"
"Тоттенхэм" намерен досрочно прервать аренду хавбека "Бенфики" Жедсона.
По сведениям A Bola, такое решение связано с отсутствием игровой практики у 21-летнего португальца.
"Тоттенхэм" арендовал игрока прошлой зимой. Однако за это время он провел всего 13 матчей.
В текущем сезоне Жедсон принял участие только в одной игре Кубка лиги против "Челси".
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|Команда
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18