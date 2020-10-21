"Тоттенхэм" намерен досрочно вернуть Жедсона "Бенфике"

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"Тоттенхэм" намерен досрочно вернуть Жедсона "Бенфике"

"Тоттенхэм" намерен досрочно прервать аренду хавбека "Бенфики" Жедсона.

По сведениям A Bola, такое решение связано с отсутствием игровой практики у 21-летнего португальца.

"Тоттенхэм" арендовал игрока прошлой зимой. Однако за это время он провел всего 13 матчей.

В текущем сезоне Жедсон принял участие только в одной игре Кубка лиги против "Челси".

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