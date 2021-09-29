"Тоттенхэм" намерен избавиться от Алли

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"Тоттенхэм" намерен избавиться от АллиФото: инстаграм Алли

"Тоттенхэм" намерен продать хавбека Деле Алли.

По сведениям Football Insider, "шпоры" готовы были расстаться с игроком еще минувшим летом, но не получили ни одного предложения.

Теперь лондонский клуб будет ждать следующего летнего трансферного окна.

В этом сезоне Алли принял участие в 9 матчах, забил один гол и отдал один ассист.

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