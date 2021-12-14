"Тоттенхэм" намерен избавиться от Алли

Фото: инстаграм Деле Алли/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" хочет избавиться от полузащитника Деле Алли, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб готов расстаться с игроком в зимнее трансферное окно. Главный тренер Антонио Конте согласен отпустить игрока. Есть вероятность, что Алли будет отдан в аренду.

В нынешнем сезоне 25-летний Алли провел за "Тоттенхэм" 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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