"Тоттенхэм" намерен избавиться от Алли
Фото: инстаграм Деле Алли/Автор неизвестен
Лондонский "Тоттенхэм" хочет избавиться от полузащитника Деле Алли, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английский клуб готов расстаться с игроком в зимнее трансферное окно. Главный тренер Антонио Конте согласен отпустить игрока. Есть вероятность, что Алли будет отдан в аренду.
В нынешнем сезоне 25-летний Алли провел за "Тоттенхэм" 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Вест Хэм Юнайтед
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