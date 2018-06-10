"Тоттенхэм" намерен купить экс-игрока "Барселоны"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к испанскому защитнику "Бенфики" Алексу Гримальдо, сообщает Record.

По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. В составе "шпор" Гримальдо может заменить Дэнни Роуза, который, скорее всего, покинет команду.

В минувшем сезоне 22-летний Гримальдо провел за "Бенфику" 37 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативным игроком. Стоит отметить, что испанец является воспитанником "Барселоны".

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