"Тоттенхэм" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала"

Хавбек "Аталанта Юнайтед" Мигель Альмирон может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Goal.com, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм". Отмечается, что "шпоры" оценивают игрока в 25 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Альмирона 12 голов и 11 ассистов в 32 играх.

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