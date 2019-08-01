"Тоттенхэм" намерен перехватить трансферную цель "МЮ"

Теги тоттенхэмспортинг лиссабонбруну фернандештрансферы

"Тоттенхэм" намерен перехватить трансферную цель "МЮ"
"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу, сообщает A Bola.

По сведениям издания, представитель лондонского клуба уже прилетел в Лиссабон, чтобы провести переговоры по трансферу хавбека. Также на игрока претендует "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за него 62 миллиона евро.

В прошлом сезоне 24-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, в которых забил 32 мяча и отдал 18 голевых передач.

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