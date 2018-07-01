"Тоттенхэм" намерен перехватить трансферную цель "Реала"

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Ривер Плейт" Хуану Кинтеро, сообщает La Nueva.

По информации источника, "шпоры" намерены побороться за 25-летнего колумбийца с мадридским "Реалом", который также претендует на него.

Напомним, что Кинтеро выступает за "Ривер Плейт" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Порту".

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