"Тоттенхэм" намерен перехватить у "Милана" хавбека "Реала" Себальоса

"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Дани Себальосу, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Конкурентом "шпор" является "Милан", который предлагает двухлетнюю аренду с правом выкупа за 35 миллионов евро. Сам хавбек не хочет уходить из "Реала", но может согласиться на аренду.

В минувшем сезоне 22-летний Себальос провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Агент Бэйла опроверг переговоры с "Интером". | http://soccernews.ru