"Тоттенхэм" намерен перехватить у "Милана" хавбека "Реала" Себальоса

Теги тоттенхэммиланреал мадриддани себальострансферы

"Тоттенхэм" намерен перехватить у "Милана" хавбека "Реала" Себальоса

"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Дани Себальосу, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Конкурентом "шпор" является "Милан", который предлагает двухлетнюю аренду с правом выкупа за 35 миллионов евро. Сам хавбек не хочет уходить из "Реала", но может согласиться на аренду.

В минувшем сезоне 22-летний Себальос провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2023 года.

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