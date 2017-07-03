"Тоттенхэм" намерен перехватить у "Реала" очередное южноамериканское дарование

Теги тоттенхэмреал мадридуачипатоджефферсон сотелдо

"Тоттенхэм" намерен перехватить у "Реала" очередное южноамериканское дарованиеЛондонский "Тоттенхэм" нацелился на 18-летнего полузащитника чилийского "Уачипато" Джефферсона Сотелдо.

Как информирует испанская пресса, за перспективного венесуэльца, которым также активно интересовался мадридский "Реал", "шпоры" готовы будут выложить 18 млн евро. Учитывая, что предложение англичан является более выгодным, руководство "Уачипато" будет готово вести переговоры по своему игроку с "Тоттенхэмом".

Напомним, Навас исключил появление Месси в "Реале". | soccernews.ru

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