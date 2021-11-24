"Тоттенхэм" намерен переманить вратаря "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Дина Хендерсона/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, лондонский клуб намерен приобрести голкипера в зимнее или летнее трансферное окно. На покупке Хендерсона настаивает лично главный тренер "шпор" Антонио Конте. В составе "Тоттенхэма" Хендерсон может стать преемником ветерана команды француза Уго Льориса.

В нынешнем сезоне 24-летний Хендерсон провел за "Манчестер Юнайтед" один матч и пропустил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" вступил в борьбу за Лингарда. | http://soccernews.ru