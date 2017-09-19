"Тоттенхэм" намерен попытаться приобрести Андре Гомеша в январе

"Тоттенхэм" не бросает идеи приобрести центрального полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша. Как сообщает Sky Sports, "шпоры" намерены вернуться к переговорам по хавбеку в январе.

Ранее появлялась информация о том, что лондонцы пытались купить Гомеша летом, но получили отказ от каталонцев.

Не исключено, что и сам Гомеш зимой захочет сменить команду, если по-прежнему не будет иметь места в основном составе "Барселоны".

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