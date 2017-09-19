"Тоттенхэм" намерен попытаться приобрести Андре Гомеша в январе

Теги андре гомештоттенхэмбарселона

"Тоттенхэм" намерен попытаться приобрести Андре Гомеша в январе

"Тоттенхэм" не бросает идеи приобрести центрального полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша. Как сообщает Sky Sports, "шпоры" намерены вернуться к переговорам по хавбеку в январе.

Ранее появлялась информация о том, что лондонцы пытались купить Гомеша летом, но получили отказ от каталонцев.

Не исключено, что и сам Гомеш зимой захочет сменить команду, если по-прежнему не будет иметь места в основном составе "Барселоны".

Не пропустите анонс матча "Барселона" - "Эйбар". | http://soccernews.ru

комментарии
ГОСТЬ

ВЗАМЕН ЭРИКСЕНА С ДОПЛАТОЙ БАРСЫ 30 МЛН!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Рейтинг игроков, которых нарекали "следующим Марадоной"

Рейтинг игроков, которых нарекали "следующим Марадоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов