"Тоттенхэм" намерен предпринять шаги, чтобы не допустить ухода Кейна в "Реал"

Теги тоттенхэмреал мадридхарри кейн

"Тоттенхэм" намерен предпринять шаги, чтобы не допустить ухода Кейна в "Реал"Лондонский "Тоттенхэм" намерен предпринять шаги, чтобы не допустить ухода своего форварда Харри Кейна в мадридский "Реал".

Так, по сведениям Mirror, "шпоры" намерены предложить 24-летнему нападающему подписать новый улучшенный в финансовом плане для него контракт, сделав его тем самым одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты.

Отметим, что нынешнее соглашение Кейна с "Тоттенхэмом" действует до лета 2022-го года. По нему футболист зарабатывает почти 6 миллионов евро за сезон.

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