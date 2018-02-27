"Тоттенхэм" намерен предпринять шаги, чтобы не допустить ухода Кейна в "Реал"

Лондонский "Тоттенхэм" намерен предпринять шаги, чтобы не допустить ухода своего форварда Харри Кейна в мадридский "Реал".

Так, по сведениям Mirror, "шпоры" намерены предложить 24-летнему нападающему подписать новый улучшенный в финансовом плане для него контракт, сделав его тем самым одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты.

Отметим, что нынешнее соглашение Кейна с "Тоттенхэмом" действует до лета 2022-го года. По нему футболист зарабатывает почти 6 миллионов евро за сезон.

Не пропустите: Виллаш-Боаш прокомментировал ситуацию с будущим Кейна. | soccernews.ru