"Тоттенхэм" намерен продлить Алдервейрелда

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"Тоттенхэм" намерен продлить Алдервейрелда

"Тоттенхэм" готовит новый контракт для бельгийского защитника Тоби Алдервейрелда, сообщает 101 Great goals.

По сведениям источника, президент лондонского клуба Дэниэл Леви уверен, что футболист согласится продлить соглашение.

Нынешний контракт 28-летнего Алдервейрелда с "Тоттенхэмом" действует до лета 2020 года

Напомним, что в данный момент бельгиец восстанавливается после травмы и вернется не раньше февраля.

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