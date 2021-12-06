"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с основным голкипером

Фото: инстаграм Уго Льориса/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" намерен продлить контракт с французским голкипером Уго Льорисом, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб проведет переговоры с вратарем в январе 2022 года. Нынешнее соглашение француза истекает через полгода. Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте настаивает на том, чтобы клуб сохранил Льориса.

В нынешнем сезоне 34-летний Льорис провел за "Тоттенхэм" 15 матчей во всех турнирах и пропустил 18 мячей.

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