"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с Почеттино

Теги тоттенхэммаурисио почеттино

"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с Почеттино
"Тоттенхэм" готовит новый контракт для главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб предложит специалисту соглашение, в котором будет значительно увеличена его зарплата. В данный момент аргентинец получает 6,2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что 45-летним Почеттино интересуются "Реал" и ПСЖ.

Не пропустите: Клопп: "Возможно, "Манчестер Сити" в данный момент является сильнейшей командой Европы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов