"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с Почеттино



"Тоттенхэм" готовит новый контракт для главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб предложит специалисту соглашение, в котором будет значительно увеличена его зарплата. В данный момент аргентинец получает 6,2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что 45-летним Почеттино интересуются "Реал" и ПСЖ.

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