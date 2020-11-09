"Тоттенхэм" намерен продлить Сона

Лондонский "Тоттенхэм" собирается продлить контракт с корейским нападающим Сон Хын Мином, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб намерен предложить футболисту новое соглашение, которое будет действовать до лета 2025 года. Нынешний контракт форварда истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Сон Хын Мин провел за "Тоттенхэм" 13 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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