"Тоттенхэм" намерен расстаться с пятью игроками

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"Тоттенхэм" намерен расстаться с пятью игроками

Лондонский "Тоттенхэм" ближайшим летом намерен расстаться с пятью игроками, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, чтобы получить дополнительные средства на усиление состава "шпоры" готовы продать ряд футболистов, среди которых Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз, Мусса Дембеле, Мусса Сиссоко и Фернандо Льоренте.

Напомним, что Почеттино готов продлить контракт с "Тоттенхэмом" при одном условии. | http://soccernews.ru

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