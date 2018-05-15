"Тоттенхэм" намерен расстаться с пятью игроками

Лондонский "Тоттенхэм" ближайшим летом намерен расстаться с пятью игроками, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, чтобы получить дополнительные средства на усиление состава "шпоры" готовы продать ряд футболистов, среди которых Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз, Мусса Дембеле, Мусса Сиссоко и Фернандо Льоренте.

Напомним, что Почеттино готов продлить контракт с "Тоттенхэмом" при одном условии. | http://soccernews.ru