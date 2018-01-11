"Тоттенхэм" намерен сделать Кейна самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

Теги тоттенхэмхарри кейн

"Тоттенхэм" намерен сделать Кейна самым высокооплачиваемым игроком в АПЛЛондонский "Тоттенхэм" намерен сделать своего ведущего форварда Харри Кейна самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, ссылающегося на британскую прессу, "шпоры" планируют сделать предложение 24-летнему нападающему о подписании нового долгосрочного контракта с увеличением ему оклада до 14-ти миллионов евро за сезон.

В нынешнем сезоне Кейн забил 26 мячей и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, на Деле Алли претендуют два европейских гранда. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов