"Тоттенхэм" намерен сделать Кейна самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

Лондонский "Тоттенхэм" намерен сделать своего ведущего форварда Харри Кейна самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, ссылающегося на британскую прессу, "шпоры" планируют сделать предложение 24-летнему нападающему о подписании нового долгосрочного контракта с увеличением ему оклада до 14-ти миллионов евро за сезон.

В нынешнем сезоне Кейн забил 26 мячей и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, на Деле Алли претендуют два европейских гранда. | soccernews.ru