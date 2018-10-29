"Тоттенхэм" намерен сорвать трансферные планы ПСЖ

Лондонский "Тоттенхэм" намерен продлить контракт со своим ключевым полузащитником Кристианом Эриксеном, информирует The Sun.

По сведениям издания, уже в ближайшие дни "шпоры" планируют начать переговоры с 26-летним хавбеком, на которого нацелился ПСЖ, о пролонгации сотрудничества.

В текущем сезоне Эриксен забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 9 играх за "Тоттенхэм". Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, "Тоттенхэм" подписал контракт с новым спонсором. | soccernews.ru