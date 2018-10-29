"Тоттенхэм" намерен сорвать трансферные планы ПСЖ

Теги тоттенхэмпсжкристиан эриксен

"Тоттенхэм" намерен сорвать трансферные планы ПСЖЛондонский "Тоттенхэм" намерен продлить контракт со своим ключевым полузащитником Кристианом Эриксеном, информирует The Sun.

По сведениям издания, уже в ближайшие дни "шпоры" планируют начать переговоры с 26-летним хавбеком, на которого нацелился ПСЖ, о пролонгации сотрудничества.

В текущем сезоне Эриксен забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 9 играх за "Тоттенхэм". Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, "Тоттенхэм" подписал контракт с новым спонсором. | soccernews.ru

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