"Тоттенхэм" намерен усилиться хавбеком "Ювентуса"

Теги ювентустоттенхэмуэстон маккеннитрансферы

"Тоттенхэм" намерен усилиться хавбеком "Ювентуса"

Фото твиттер "Ювентуса"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни привлёк внимание "Тоттенхэма", сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, переманить американского футболиста хочет спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи, который в августе 2020 года подписал хавбека для итальянской команды.

Не исключено, что "старая синьора" согласится продать игрока, чтобы выручить деньги на возвращение Поля Погба.

В текущем сезоне Маккенни сыграл за "Ювентус" 13 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: Конте потребовал возвращения Бэйла в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"

"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов