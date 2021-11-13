"Тоттенхэм" намерен усилиться хавбеком "Ювентуса"
Фото твиттер "Ювентуса"
Полузащитник туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни привлёк внимание "Тоттенхэма", сообщает журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, переманить американского футболиста хочет спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи, который в августе 2020 года подписал хавбека для итальянской команды.
Не исключено, что "старая синьора" согласится продать игрока, чтобы выручить деньги на возвращение Поля Погба.
В текущем сезоне Маккенни сыграл за "Ювентус" 13 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
Не пропустите: Конте потребовал возвращения Бэйла в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В 2021 году Роналду забил больше голов, чем Месси. Левандовски обгоняет обоих с огромным отрывом
-
Сборная Англии побила собственный рекорд 113-летней давности
-
Гол Ди Марии принёс сборной Аргентины победу над Уругваем в квалификации ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 12 ноября
-
Победы Австрии и Англии, ничья Италии, первый пропущенный Дании: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 12 ноября
Лента новостей
-
Мората не нужен "Атлетико"
-
"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"
-
Кейн вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров сборной Англии
-
"Реал" претендует на 20-летнего бразильского вингера
-
"Спартак" показал, как Промес убирал снег перед тренировкой
-
1
В 2021 году Роналду забил больше голов, чем Месси. Левандовски обгоняет обоих с огромным отрывом
-
В "Дженоа" отреагировали на новость об интересе к Алексею Миранчуку
-
У Аргентины лучшая действующая беспроигрышная серия среди всех сборных мира
-
"Тоттенхэм" намерен усилиться хавбеком "Ювентуса"
-
Четыре топ-клуба РПЛ поспорят за защитника "Шахтёра"
-
Сборная Англии побила собственный рекорд 113-летней давности
-
"Рома" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Дани Алвес прокомментировал своё возвращение в "Барселону"
-
Два фаната арестованы за драку во время матча Россия - Кипр, один из них - заводящий "Зенита"
-
Непомнящий объяснил, почему Миранчуку нужно уходить из "Аталанты"
-
Лучший бомбардир РПЛ Агаларов ответил на вопрос о возможном уходе из "Уфы"
-
2
Гол Ди Марии принёс сборной Аргентины победу над Уругваем в квалификации ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 12 ноября
-
1
Владелец "Дженоа" поделился деталями переговоров с Шевченко
-
1
Кононов может возглавить украинский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18