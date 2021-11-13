"Тоттенхэм" намерен усилиться хавбеком "Ювентуса"

Фото твиттер "Ювентуса"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни привлёк внимание "Тоттенхэма", сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, переманить американского футболиста хочет спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи, который в августе 2020 года подписал хавбека для итальянской команды.

Не исключено, что "старая синьора" согласится продать игрока, чтобы выручить деньги на возвращение Поля Погба.

В текущем сезоне Маккенни сыграл за "Ювентус" 13 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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