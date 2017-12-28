"Тоттенхэм" намерен увеличить зарплату Кейна, чтобы он остался в клубе

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"Тоттенхэм" намерен увеличить зарплату Кейна, чтобы он остался в клубе

"Тоттенхэм" намерен сохранить форварда Харри Кейна.

Как сообщает Sky Sports, "шпоры" готовы значительно повысить зарплату игроку, чтобы он не рассматривал предложения от других клубов.

Отметим, что сейчас зарплата Кейна составляет 124 тысячи евро в неделю.

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