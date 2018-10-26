"Тоттенхэм" намерен зимой расстаться с тремя футболистами

"Тоттенхэм" в зимнее трансферное окно выставит на продажу трех игроков.

Как сообщает The Sun, клуб попробует расстаться с Муссой Дембеле, Виктором Ваньямой и Жорж-Кевином Нкуду. Отмечается, что средства с продажи футболистов будут направлены на новые трансферы.

Напомним, что летом "шпоры" не сделали ни одного приобретения.

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