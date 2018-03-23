"Тоттенхэм" нашёл замену Алдервейрелду
Лондонский "Тоттенхэм" нашёл замену своему защитнику Тоби Алдервейрелду, который покинет клуб по окончании сезона.
Как сообщает The Telegraph, "шпоры" решили приобрести центрбека "Вест Бромвича" Джонни Эванса, опция выкупа в контракте которого уменьшится до 3,5 миллионов евро в случае вылета "дроздов" из АПЛ.
В этом сезоне 30-летний Эванс сыграл за "Вест Бромвич" 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборных
-
Ибрагимович шикарно поприветствовал Лос-Анджелес
-
Австрия - Словения - 3:0, Шотландия - Коста-Рика - 0:1 (обзоры)
-
Сербия - Марокко - 1:2, Польша - Нигерия - 0:1 (обзоры)
-
Два ключевых игрока сборной Аргентины не сыграют с Испанией
-
В 2018 году Салах забил 14 голов в 13 матчах
-
Черчесов исключил возвращение Игоря Денисова в сборную России
-
Португалия - Египет - 2:1 (обзор)
-
Франция – Колумбия - 2:3 (обзор)
-
Хедира получил травму
-
Виллиан рассказал, кто ему запомнился в составе сборной России
-
Германия – Испания - 1:1 (обзор)
-
Нидерланды – Англия - 0:1 (обзор)
-
Франция в товарищеском матче проиграла Колумбии
-
Аргентина – Италия - 2:0 (обзор)
-
Португалия вырвала победу над Египтом благодаря дублю Роналду и другие результаты товарищеских матчей
-
В равной игре Германия и Испания заключили мир
-
Неудачный дебют Кумана: Англия на выезде обыгрывает Нидерланды
-
Аргентина без Месси разобралась с Италией на "Этихаде"
-
Сербия в товарищеском матче уступила Марокко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20