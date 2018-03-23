"Тоттенхэм" нашёл замену Алдервейрелду

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"Тоттенхэм" нашёл замену Алдервейрелду

Лондонский "Тоттенхэм" нашёл замену своему защитнику Тоби Алдервейрелду, который покинет клуб по окончании сезона.

Как сообщает The Telegraph, "шпоры" решили приобрести центрбека "Вест Бромвича" Джонни Эванса, опция выкупа в контракте которого уменьшится до 3,5 миллионов евро в случае вылета "дроздов" из АПЛ.

В этом сезоне 30-летний Эванс сыграл за "Вест Бромвич" 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. | http://soccernews.ru

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