"Тоттенхэм" нашел замену Бэйлу в Бундеслиге

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"Тоттенхэм" нашел замену Бэйлу в Бундеслиге

Фото: твиттер VfB Stuttgart Brasil/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Штутгарта" Николасу Гонсалесу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В "Тоттенхэме" Гонсалес может заменить валлийца Гарета Бэйла, который собирается вернуться в "Реал". "Штутгарт" оценивает аргентинца в 30 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне 22-летний Гонсалес провел за "Штутгарт" 17 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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